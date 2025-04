Pioli, l’ex Milan è pronto a ripartire! Contatto col top club, è l’alternativa al top manager

Pioli, l’attuale tecnico dell’Al Nassr ed ex Milan, rappresenta la principale alternativa per la Roma a Massimiliano Allegri

Daniele Longo, noto giornalista sportivo, ha dato questo aggiornamento sull’ex Milan Stefano Pioli:

PAROLE – «Massimiliano Allegri è il grande sogno della Roma per la prossima stagione. Un contatto c’è stato nei giorni scorsi tra le parti, il tecnico livornese è un candidato forte alla panchina. E il club giallorosso sa che non può perdere tempo perché c’è la concorrenza del Milan. L’alternativa ad Allegri per la Roma risponde al nome di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano è destinato a lasciare l’Al Nassr e vedrebbe di buon occhio un’avventura nella Capitale nonostante il passato alla Lazio. Ad oggi i due candidati forti sono Allegri e Pioli ma il casting è appena iniziato e non vanno escluse sorprese».