Pioli, si accende la pista che può riportarlo in Serie A! Contatti in corso con l’ex Milan

Pioli, può accendersi la pista che potrebbe riportare in Italia l’attuale tecnico dell’Al Nassr ed ex Milan: c’è la Juve in pressing

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta valutando Stefano Pioli, ex Milan, come nuova opzione per la panchina della squadra, dopo aver ricevuto due rifiuti pesanti da Antonio Conte e Gian Piero Gasperini nelle ultime 48 ore.

Pioli non è un nome nuovo per la Juventus, dato che il tecnico dell‘Al Nassr è già da mesi che viene considerato per il ruolo. La dirigenza juventina sembra essere molto interessata a Pioli, che al momento è in vantaggio rispetto ad altri candidati come Marco Silva del Fulham e Roberto Mancini.

Un altro nome che potrebbe essere escluso è quello di Igor Tudor, che dovrebbe salutare la squadra dopo il Mondiale per Club. La scelta di Pioli potrebbe essere una mossa importante per la Juventus, che cerca di trovare il tecnico giusto per guidare la squadra verso nuovi successi.