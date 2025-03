Pioli vede la Serie A! L’ultima notizia è una sentenza sul futuro dell’ex Milan

Condividi via email

Pioli, ex Milan, vede il ritorno in Serie A: l’italiano, ora all’Al Nassr, è il candidato principale alla panchina della Roma della prossima stagione

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan e attuale allenatore dell’Al Nassr, è sempre più vicino al ritorno in Serie A.

Secondo il noto esperto di mercato, ci sono stati dei contatti con Claudio Ranieri per la panchina della prossima stagione. Pioli potrebbe essere il favorito invece delle indiscrezioni su Allegri.