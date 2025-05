Pioli, corsa a due per l’ex tecnico del Milan: contatti in corso, la situazione

Pioli, corsa a due per l’ex tecnico del Milan: sull’italiano, oggi all’Al Nassr, ci sono Juventus e Atalanta. Sviluppi nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, Stefano Pioli, ex Milan, è uno degli ultimi nomi considerati dalla Juventus per la panchina bianconera. Ci sarebbero stati contatti diretti tra il tecnico e la società juventina, che sembra essere interessata a Pioli come possibile allenatore.

Tuttavia, Pioli non è l’unico interessato alla sua figura, poiché anche l’Atalanta lo segue con attenzione. Al momento, Pioli si trova in vacanza dopo aver concluso la stagione con l’Al Nassr e la sua candidatura per la panchina della Juventus sembra essere una delle più accreditate. La società bianconera potrebbe quindi dover affrontare una concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni.