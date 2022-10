Pioli a Sky: «Dobbiamo crescere attraverso queste esperienze»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Milan Chelsea. Ecco le parole dell’allenatore

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Milan Chelsea. Ecco le parole dell’allenatore:

«Quello che dovevo dire all’arbitro gliel’ho detto. E’ un peccato perchè avevo la sensazione che avessimo approcciato bene la gara. Lo stadio ci ha dato grande energia. Purtroppo quell’episodio ci ha messo in difficoltà, anche se abbiamo avuto qualche occasione per rientrare in partita. Ma in inferiorità numerica non era facile tenere bene il campo»

Sulla reazione dopo Londra: «Volevamo ripartire con un risultato positivo contro una grande squadra. Giocare in uno in meno è stato un peccato. Abbiamo commesso un’ingenuità difensiva su quella situazione, ma lasciamo stare»

Sul passaggio del turno: «C’è delusione, ma se vogliamo andare avanti abbiamo ancora le nostre chance. Saranno due partite difficili, ma ci dobbiamo credere fino alla fine»

Sul salto di qualità in Europa: «Dobbiamo crescere attraverso queste esperienze, anche per capire il nostro livello. Ci riproveremo nelle ultime due gare»

Sull’arbitro: «Il calcio è uno sport di contatto, Tomori lo ha appena toccato. Non è mai rigore e non è mai rosso. E’ un vero peccato, volevamo giocarcela contro un avversario forte, è un peccato non esserci riuscito»