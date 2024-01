Simic ‘dimenticato’ da Pioli? «Mi sembra esagerato». RIVELAZIONE

Simic lontano dai pensieri di Stefano Pioli? Il tecnico ha fatto il punto sul momento vissuto dal difensore rossonero: le parole

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così di Simic:

PERCHE’ KJAER E NON SIMIC CON L’ATALANTA – «Per la posizione presa con l’Atalanta mi sembrava più adatto Kjaer. Mi sembra esagerato dire Simic uscito dai radar, viene preso in considerazione. In quel momento lì ho fatto un’altra scelta»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-ROMA