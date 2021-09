Pioli: «Andremo ad Anfield consapevoli delle nostre qualità»

Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Liverpool-Milan. Le sue dichiarazioni sul match di domani

Stefano Pioli prepara il suo Milan alla trasferta di Anfield. Il tecnico rossonero ha parlato della difficoltà del match in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Non credo che ci sia una partita abbordabile. Non mi aspettavo una partita facile, sapevamo che sarebbero state tutte toste come quella di domani. Grande rispetto per tutti ma andiamo ad Anfield consapevoli delle nostre qualità»

