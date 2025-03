Pioli, esperienza all’Al Nassr già finita: può tornare in Serie A. Spunta l’ipotesi

Condividi via email

Pioli ha già terminato la sua esperienza in Arabia Saudita? L’ex allenatore del Milan potrebbe fare presto ritorno in Serie A

Stefano Pioli è già arrivato alle battute finali della sua esperienza in Arabia Saudita. Il tecnico parmense ha deluso le aspettative e potrebbe lasciare l’Al Nassr prima che finisca il proprio contratto.

Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari, non è utopia pensare ad un ritorno dell’ex Milan in Serie A. Un’ipotesi potrebbe essere la panchina della Roma per lui.