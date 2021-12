Pioli a MilanTV: «Una buona prestazione. Gol annullato? I miei colleghi...»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV dopo il match con il Napoli

COSA È MANCATO – «Attenzione all’inizio, è stato un gol balordo perchè le posizioni c’erano. Dopo diventa difficile, abbiamo avuto il tempo ma non siamo stati precisi negli ultimi 30 minuti. Ma la prestazione della squadra per energia e voglia resta positiva. È stata una partita vera, non meritavamo di perdere.»

GOL ANNULLATO – «Vedo che i miei colleghi continuano a protestare. Un giocatore che è per terra e non fa nulla per intervenire non credo che possa dar fastidio ad un difensore che interviene. Ora concentriamoci su mercoledì.»

MANCANZA NEL TIRO IN PORTA – «Il Napoli è stato bravo a chiudersi con difensori solidi. Ci sta mancando qualcosa sulla trequarti. Anche nelle palle inattive dobbiamo essere più efficaci come hanno fatto loro. Ripeto, è una sconfitta che fa male però dentro ci vedo tanti segnali positivi.»

SUL CAMPO DI SAN SIRO – «Il terreno di San Siro non è il migliore al mondo ed è evidente, ma dovevamo giocare palla veloce. Zero alibi, ancora tanto lavoro ma sono sicuro che la squadra farà bene.»