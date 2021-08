Pioli a MilanTV: «I tifosi mi hanno emozionato. Ecco cosa migliorare»

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita di Milan Cagliari ai microfoni di MilanTV

Uno Stefano Pioli soddisfatto ai microfoni di MilanTV. Nel post partita della vittoria con il Cagliari il tecnico rossonero ha commentato così la partita ai canali ufficiali rossoneri.

COSA SI PORTA VIA DA QUESTA SERATA – «Mi porto via tutto, i nostri tifosi e l’ambiente che ci hanno dato. La prestazione è stata buona, abbiamo giocato con idee chiare e ritmo, sfruttando le occasioni anche se potevamo segnare di più. Tutte cose importanti. Siamo solo all’inizio ma volevamo dimostrare di aver lavorato bene quest’estate. Ora ci sono ancora tante cose da lavorare, i prossimi impegni saranno belli ma difficili.»

MARCIA IN PIÙ– «Credo che tra le tante cose che si sono dette una è giusta, siamo una delle poche squadre a non aver cambiato allenatore ed anche pochi giocatori. Abbiamo dei vantaggi per questo, abbiamo un’identità. Continuiamo così su questo spirito e sfruttiamo la sosta per recuperare Kessiè ed Ibra per poi spingere.»

SPINTA DEI TIFOSI – «È stato emozionante. Ora i giocatori mi sentono meno, ma è stato bello ed i ragazzi sentono quest’affetto. Noi cerchiamo di ricambiarlo dando il massimo e giocando un calcio che ci piace.»

TANTE ROTAZIONI – «Devo avere tanti titolari quest’anno. Giocheremo con Lazio, Liverpool e Juve. Per mantenere alte le prestazioni c’è bisogno di ruotare bene i giocatori e mantenere alte le prestazioni. Saranno difficili le scelte ma alleno dei giocatori forti.»

COME MIGLIORARE – «Mantenere questo livello con le dirette avversarie. Stasera è stata una buonissima prestazioni, poi contro la Lazio e Liverpool dobbiamo alzare il livello, sono tanti i miglioramenti da fare. Siamo già ad un buon livello, ma dobbiamo competere con le squadre più forti in Italia ed in Europa.»