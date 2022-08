Stefano Pioli parla ai microfoni di MilanTV nel post partita del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli parla così a MilanTV nel post partita del match contro il Sassuolo. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

PARTITA – «Avrei preferito subire un gol e vincere la partita. Noi siamo partiti molto bene, abbiamo giocato un bel calcio, veloce e con delle belle situazioni, non trovando il passaggio positivo. Poi abbiamo fatto confusione, lasciando qualche ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, giocando in maniera frenetica e non riuscendo a vincere una partita che poteva essere vinta.»

INFORTUNATI – «Florenzi, credo, che sarà un infortunio muscolare abbastanza grave. Rebic e Origi ho la speranza di recuperarli per sabato: giovedì e venerdì sono decisivi.»

SASSUOLO – «Siamo noi che costringiamo gli avversari ad abbassarsi. Oggi andavamo con troppi giocatori tutti profondi, quindi ci sono mancati giocatori tra le linee, scambi veloci… Probabilmente le vogliamo così vincere le partite che ci creiamo un po’ troppa frenesia: giochiamo come se giocassimo 2 minuti alla fine della partita; dovremmo magari girare girare la palla, isolare i migliori nell’1vs1. Vabbè, i giocatori hanno già capito dopo la partita.»

DEMERITI – «Siamo stati poco lucidi, abbiamo trovato poco per i tantissimi falli. Ci aspettano partite diverse come sviluppo per l’importanza e la qualità degli avversari. Cerchiamo sempre di preparare le partite. Le aspettative su di noi sono aumentate, ma questo è un privilegio; oggi la mentalità della squadra è rimasta forte e consapevole, ma si può giocare meglio a livello tecnico e di scelte.»