Pioli a Dazn: «Difficile tornare a Milanello dopo l’Euroderby. Diaz giocatore di qualità»

Le parole del tecnico rossonero a Dazn dopo la vittoria netta del Milan contro la Sampdoria in quel di San Siro

Stefano Pioli a Dazn dopo Milan Sampdoria:

LO SPIRITO – «Abbiamo subito martedì una delusione forte e ho detto alla squadra che avevamo la fortuna di poterci rimetterci in gioco. Certe sconfitte fanno parte di un percorso, ma in campo possiamo dimostrare le nostre qualità. Abbiamo affrontato una partita contro una squadra già retrocessa, ma l’abbiamo fatto bene»

DE KETELAERE – «Secondo me è cresciuto per quello che si vede in allenamento. Per assurdo, ha avuto più occasioni all’inizio, quando non è pronto. ora che sta meglio, sta avendo meno spazio perché gli ho preferito altri giocatori. Che l’anno prossimo possa dare vita altre prestazioni ne sono certo. Ha avuto più difficoltà di quelle che ci aspettavamo, ma crediamo in lui»

STAGIONE DA 8? – «Anche se la votazione finale sarà più attenta, ma per fare certi valutazioni mi prenderà tutta l’estate. Per quanto riguarda le parole di Maldini, bisogna essere obiettivi: abbiamo fatto una grandissima Champions e un campionato al di sotto delle aspettative. Ma se entriamo nella prossima Champions, è positivo. Noi dobbiamo pensare a vincere le due prossime partite e che le altre persano, ma il mio pensiero non è la penalizzazione della Juve»

LA REAZIONE ALL’EURODERBY – «Come gestire? È stato difficile tornare a Milanello e tornare ad allenarsi. Sarebbe stato qualcosa di enorme per tutti noi, se avessimo perso in finale ci avrebbero applaudito tutti. So che ragazzi alleno, quindi sapevo che passando qualche giorno sarebbe scemato»

BRAHIM DIAZ – «Ha caratteristiche particolari, ti può strappare, è un giocatore di qualità, che è molto in crescita. La volontà è quello di tenerlo, ma non faccio io mercato e non conosco certe dinamiche»