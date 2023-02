Pioli a DAZN: «Abbiamo preparato bene la partita. Leao…». Le parole del tecnico rossonero nel pre partita del derby

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del derby tra Milan ed Inter. Ecco le parole del tecnico rossonero:

SETTIMANA – «Non conta la settimana che abbiamo vissuto: abbiamo preparato bene la partita. Conta cominciare bene la partita e giocarla con attenzione e lucidità per tutta la gara».

CAMBI TATTICI – «I nostri numeri nelle partite precedenti non sono buoni in termini di gol subiti, così avremo più densità. Ma dovremo essere in grado di proporre gioco e situazioni offensive».

ESCLUSIONE LEAO – «Ho scelto di giocare con due punte vicine e per queste caratteristiche credo che le caratteristiche di Origi e Giroud siano meglio. Rafa sarà molto utile a partita in corso».