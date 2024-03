PIF Milan, spunta la rivelazione che fa impazzire i tifosi: «Il fondo saudita entrerà in società. Decisivi i Singer»

PIF-Milan, arriva la rivelazione sull’entrata del fondo saudita nella società rossonera: l’indiscrezione di Giulio Mola

Attraverso le pagine de Il Giorno, Giulio Mola, noto giornalista, ha fornito questi elementi in merito alla possibile cessione societaria del Milan:

PAROLE – «Voci, smentite, depistaggi. Il futuro del Milan è tutto da scrivere. Le certezze ad oggi sono poche, le indiscrezioni, anche da ambienti finanziari e per questo attendibili, rafforzano l’idea che qualcosa possa succedere entro l’estate. Secondo le ultime voci l’investitore arabo entrerebbe versando a Elliott la parte mancante della cifra pattuita con Cardinale (550 mln più interessi) prendendo in pegno le azioni rossonere. Per far tutto questo occorrerebbe anche il consenso della famiglia Singer».