E’ di poco fa l’ufficialità del passaggio di Piemonte dal Milan Femminile all’Everton. Le prime parole dell’attaccante ai canali ufficiali:

«Sono così felice di essere qui. Quello che voglio ottenere è mettere l’Everton nelle condizioni di vincere, lavorando insieme al tecnico e a tutti gli altri del club. Penso che l’Everton investa nel calcio femminile. Hanno fatto bene quest’anno e vorranno fare ancora meglio in futuro. Avrò anche l’opportunità di giocare in uno dei migliori campionati del mondo. Farò del mio meglio per segnare più gol possibili e vincere insieme come squadra. Sono anche molto entusiasta di trovare un bell’ambiente che mi accolga e non vedo l’ora di conoscere i tifosi dell’Everton perché saranno la mia famiglia»