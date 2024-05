Moviola Milan Salernitana: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Salernitana: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentottesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Salernitana, nel match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Di Marco, con la coppia di assistenti Liberti e Valeriani. Il quarto uomo sarà Fabbri, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Marini. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN SALERNITANA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Salernitana.

2′ Occasione Giroud – Va giù Leao in area ma l’arbitro Di Marco fa proseguire. Raccoglie Giroud che gira di prima intenzione ma davanti a sé Fiorillo fa un miracolo. Niente revisione del VAR comunque, tutto regolare l’intervento sul portoghese.

22′ Gol Leao – Milan che sblocca il match! Papera di Fiorillo, che si lascia sfuggire dalle mani il pallone dopo un lancio sbagliato di Reijnders. Ringrazia Leao, che raccoglie e non sbaglia a porta vuota. Gol regolare.

27′ Gol Giroud – Nel giorno della sua ultima a San Siro, Olivier Giroud mette il marchio nel match. Corner di Florenzi, il francese prende posizione e in acrobazia infila il pallone sotto l’incrocio. Gol regolare.

33′ Ancora Milan vicino al gol! – Theo, servito da Leao, si inserisce e arriva al tiro di sinistro. Murato. Subentra Calabria, anche lui di potenza ma ancora una respinta, questa volta di Sambia. Check del VAR per un presunto tocco di mano ma è tutto regolare.

38′ Gol annullato Theo Hernandez – Bennacer imbuca per Leao, che aspetta e serve a rimorchio Theo Hernandez. Sinistro di prima che non lascia scampo a Fiorillo. Gol inizialmente convalidato, poi il VAR lo annulla per una posizione di fuorigioco del portoghese.