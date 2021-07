Pezzella, tutto fatto con l’Atalanta: era stato accostato anche al Milan

L’Atalanta chiude la trattativa con il Parma per Giuseppe Pezzella: il terzino arriva in prestito. Tutti i dettagli

L’Atalanta trova finalmente il suo vice Gosens. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Parma per Giuseppe Pezzella: il laterale sinistro arriverà in prestito.

Nelle scorse settimane il giocatore era stato accostato anche al Milan come vice Theo Hernandez, salvo poi virare su Ballo-Tourè.