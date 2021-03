Pessina si avvicina: ecco perché può essere un colpo ‘alla Rebic’

Pessina si avvicina al Milan. Non è una fantasia di mercato, ma una suggestione che diventa sempre più forte giorno dopo giorno

Non è una fantasia di mercato, ma una suggestione che diventa sempre più forte giorno dopo giorno. Il trequartista dell'Atalanta ha dimostrato grandi miglioramenti e presto potrebbe tornare nel club che lo ha cresciuto. Le cifre non spaventano i rossoneri: esiste infatti la clausola con la quale il Milan può dimezzare il prezzo.

Posta una valutazione che al momento non supera i 25-30 milioni, Maldini può fare il colpaccio con meno di 15 milioni di euro. Un acquisto che risolverebbe anche la situazione sulla trequarti, in attesa del rinnovo di Calhanoglu. Nella scorsa stagione i rossoneri erano riusciti ad ottenere Rebic con un’operazione intelligente, trovando un accordo per detrarre il cartellino di André Silva da quello del croato.

A giugno il Milan potrebbe accettare una leggera sopravvalutazione di Pessina, pur di ottenere un canale preferenziale per il talento nerazzurro.