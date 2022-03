Roberto Perrone intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto sui giocatori del Milan coinvolti con le Nazionali

Roberto Perrone intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto sui giocatori del Milan coinvolti con le Nazionali:

«Non credo che il risultato con le Nazionali influenzerà la testa dei giocatori del Milan. Io penso che i giocatori sono come i bambini hanno una capacità di recuperpo migliore degli adulti e le delusioni delle Nazionali non influiranno minimanente. Ibrahimovic sta in una casella tutta sua, è un caso a parte. Secondo me uno che ha perso l’occasione di andare al Mondiale vorrà fare ancora di più con il suo club. Quelli del Milan che hanno la possibilità di vincere lo scudetto non si tireranno certo indietro»