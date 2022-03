Perisic: «Che emozione quella partita contro il Milan»

A poche ore da Inter Fiorentina, Ivan Perisic ha parlato della sua carriera in nerazzurro e degli obiettivi della squadra

«Ho giocato quasi 250 partite con questa maglia, ma non scorderò mai la prima: Inter-Milan 1-0 il 13 settembre 2015. Esordire nel derby è stata un’emozione indescrivibile, qualcosa di unico. Ricordo ancora tutte le sensazioni che ho provato quando sono entrato a San Siro indossando per la prima volta questi colori. Mi è sempre piacuto lo sport sin da bambino, ho giocato anche a basket e a tennis. Ho sempre avuto il sogno di diventare un giocatore importante per la Croazia e per una grande squadra, l’ho realizzato».