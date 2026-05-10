Percassi a Dazn: «D’Amico ha fatto molto bene, ma la nostra prassi è questa. Rosa? Penso che ogni partita sia uno spunto»

Luca Percassi ha parlato nel prepartita di Milan Atalanta ai microfoni di Dazn. Tra i temi trattati la qualità della rosa e le voci su D’Amico

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Milan. Il dirigente nerazzurro ha fatto il punto sulle valutazioni interne del club, rimandando ogni decisione definitiva al termine della stagione.

VOCI SU D’AMICO – «Le voci fanno parte di questo mondo, posso dire che Tony D’Amico è un direttore sportivo che ha fatto molto bene ma come nostra prassi tutte le valutazioni vengono fatte serenamente alla fine della stagione. Mancano tre partite importanti, vogliamo essere concentrati sul campo, decideremo a campionato finito come nostra abitudine».

GIUDIZI SULLA ROSA – «Penso che ogni partita sia uno spunto per fare ulteriori approfondimenti e chiarirsi, vogliamo far bene e continuare a crescere. Sappiamo che c’è da difendere un settimo posto, la nostra volontà è quella di fare bene».

FUTURO DI PALLADINO – «Col mister siamo stati sempre molto chiari, a noi piace affrontare i temi a stagione terminata. C’è confronto, il rapporto è sincero, il dialogo è aperto».

QUALIFICAZIONE EUROPEA – «La classifica per i primi sei posti è molto ben delineata, l’Atalanta deve difendere il settimo posto e qualora dovesse arrivare la Conference sarebbe un risultato importante, seppur diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Quest’anno ci sono squadre come il Como che non erano nelle prime sei, la competizione in Italia è molto forte e dobbiamo continuare a essere ambiziosi per mantenere queste posizioni».

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