Pellegrino su Samuel: «Un onore essere paragonato a lui»

Marco Pellegrino, nuovo difensore del Milan, risponde così sul paragone fatto con Walter Samuel, ex difensore dell’Inter

Nel corso della conferenza stampa odierna, Marco Pellegrino ha risposto così in merito al paragone con Walter Samuel, ex Inter. Ecco cosa ha risposto il nuovo difensore del Milan.

LE PAROLE – «E’ un onore per me essere paragonato a Samuel. E’ stato un grandissimo giocatore, storico per l’Argentina. Ho delle somiglianze e alcune differenze, ma mi piacerebbe seguire il suo stesso cammino»

