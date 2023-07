Pellegrini Milan: ora il terzino della Juve aspetta i rossoneri. NOVITA’

Pellegrini Milan: ora il terzino della Juve aspetta i rossoneri. Novità legate al futuro dell’obiettivo in difesa come vice Theo Hernandez

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il Milan vuole prendere un terzino sinistro giovane e italiano per il ruolo di vice Theo Hernandez. Continua a piacere Luca Pellegrini della Juve, per il quale si può discutere sulla base di un’operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo.

Pellegrini è corteggiato anche dal Nizza ma adesso aspetta il Milan, a maggior ragione dopo lo stand-by che continua in casa Lazio. Ai rossoneri è stato proposto anche Calafiori, ma è un profilo che convince meno rispetto al terzino bianconero. Dopo aver sbloccato la cessione di Ballo-Touré, il Diavolo darà l’assalto al vice Theo.