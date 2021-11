Pellegri Milan: la situazione della punta verso il derby

Pellegri Milan: arrivano aggiornamenti anche sulle condizione dell’attaccante, alle prese con un fastidio alla caviglia, in vista di domenica

Ventata di aggiornamenti dall’infermeria di Milanello in vista del match di domenica sera contro l’Inter. Sky Sport, infatti, ha fatto il punto della situazione anche di Pietro Pellegri, alle prese con una contusione alla caviglia nei giorni scorsi.

Ebbene, Stefano Pioli ritrova anche lui. Il tecnico dunque avrà a disposizione un’arma in più in attacco, viste le condizioni non ancora ottimali di Ante Rebic.