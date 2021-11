Florenzi Milan: ecco le condizioni del terzino in vista del derby

Florenzi Milan: arrivano aggiornamenti relativi alle condizioni del terzino romano in vista del derby di domenica sera. Le sue condizioni

Arrivano importantissime novità da Milanello relative ad Alessandro Florenzi. Nell’allenamento del Milan odierno, secondo quanto riferisce Sky Sport 24, il terzino si è allenato con il gruppo ed è pienamente recuperato in vista del derby.

Florenzi sarà quindi già arruolabile per domenica sera, dove partirà dalla panchina e magari subentrerà per mettere minuti nelle gambe. La pausa servirà per fargli mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista dello sprint verso la sosta natalizia.