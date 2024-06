David Milan, c’è la forte concorrenza di un club di Serie A: tutti gli AGGIORNAMENTI sull’attaccante canadese

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Jonathan David, attaccante di proprietà del Lille con cui ha un accordo fino al 30 giugno 2025 e sul quale da tempo c’è l’interesse del Milan.

Secondo quanto si apprende sulle sue tracce starebbe lavorando in maniera concreta la Roma, chiamata ad effettuare un grande colpo in attacco per sostituire Lukaku. La situazione, chiaramente, è in divenire.