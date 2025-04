Milan Fiorentina, mossa forte in vista per Conceicao: il tecnico è pronto ad escludere nuovamente Gimenez. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A tra il Milan e la Fiorentina. Sergio Conceicao, per questa delicatissima partita, è pronto a mettere nuovamente in panchina Santiago Gimenez.

Il tecnico rossonero è pronto a riconfermare al centro del suo attacco Tammy Abraham. Nuova esclusione in vista, dunque, per il messicano.