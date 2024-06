Zirkzee Milan, FIDUCIA in aumento dopo il contatto del weekend. A che punto siamo e cosa manca per la fumata bianca

Sono ore roventi e probabilmente decisive per il futuro di Joshua Zirkzee, primissimo obiettivo del calciomercato Milan e per il quale il club rossonero sta lavorando attivamente in queste ultime ore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport cresce la fiducia dalle parti di Casa Milan circa il buon esito dell’affare soprattutto dopo l’ultimo contatto del weekend. Tuttavia resta ancora da trovare una quadra per quanto riguarda le commissioni da destinare agli agenti, che chiedono 15 milioni di euro.