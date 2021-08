Pellegri, il Milan accelera i tempi: possibile visite entro lunedì

Il Milan vuole accelerare i tempi per Pietro Pellegri. L’attaccante del Monaco può arrivare in Italia questo week-end

Il Milan vuole accelerare i tempi per avere in rosa Pietro Pellegri il prima possibile. L’attaccante del Monaco potrebbe arrivare a Milano già questo week-end, secondo quanto riportato da Calciomercato.com.

Il classe ’01 svolgerà le visite mediche già entro lunedì, per essere subito a disposizione di Stefano Pioli. Sta per cominciare l’avventura rossonera per l’ex Genoa.