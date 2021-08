Pellegatti: «Vi dico i miei voti per la gara col Cagliari»

Carlo Pellegatti ha dato le sue personali valutazioni ai calciatori del Milan che hanno giocato contro il Cagliari domenica sera

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto le pagelle di Milan-Cagliari, giocata e vinta 4-1 dai rossoneri:

Maignan 6.5: Un grande balzo per evitare il gol, ma non c’è riuscito pur toccandolo. Uscite sicure e una bella parata su punizione quasi sulla riga.

Calabria 6.5: Bella prestazione, importante. Cross deliziosi. Non diamo voti più alti perché poco impegnati dietro

Kjaer 6.5: Sempre puntuale, registra della difesa, non perde mai la testa.

Tomori 6.5: Ha anche sfiorato il joystick, da elettricità alla difesa. Da l’impressione di essere insuperabile, molto concentrato. E’ uno spettacolo

Theo Hernandez 6.5: Meglio che contro la Sampdoria, in crescita. E’ importante che sia così. Ha cercato anche il tiro a volo, giocatore che aspettiamo anche a migliori livelli.

Tonali 7,5: Non solo per il gol, che ricorda il primo di Pirlo, è IDENTICO. Ma anche per la prestazione di personalità e classe, sta crescendo. Ero di fianco alla fidanzata che si è anche commossa al suo gol. Sta avviando la carriera verso le vette che gli competono. Giocatore che gioca emozionandosi nel Milan, da vecchio cuore rossonero.

Krunic 7: Questo Stefano Pioli è un alchimista, che trasformavano il ferro in oro. Lui è riuscito a trasformare Krunic che male si adatta a centrocampo in un grande centrocampista. Prestazioni gigantesche per lui. Avevo detto che avrebbe avuto un centrocampo straordinario con Kessie, Tonali, Bennacer e Bakayoko, ora metto anche lui.

Saelemaekers 7: mi è piaciuto anche in qualità. Presente, continuo, prezioso, bel ritmo, belle gambe, continuità, fiato.

Brahim 7,5: Numero 10 anomale, non è magari da doppio lavoro come piacerebbe a Pioli, ma fa un lavoro straordinario per alimentare le punte e si sta adattando a tornare indietro per aiutare la squadra. Altra invenzione dei dirigenti, della proprietà e di Stefano Pioli

Leao 7: Avrebbe meritato di più se non avesse ritardato troppo quella conclusione. Ho letto che ha percorso 7-8 kilometri, ha corso tanto, è stato pericoloso, gli è dispiaciuto uscire. Il tiro deviato sulla schiena di Diaz alla fine è stato, giustamente, assegnato a lui.

Giroud Migliore in campo: Non solo i due gol. Il passaggio di Giroud a Leao è stato geniale. Oliviero lo Sparviero è un idolo. Viene da un campionato difficile ed è calato nella parte.

Pioli: Migliore in campo anche lui. Ha forgiato questa squadra che continua ad esprimersi con qualità da tanto tempo. E’ una squadra che diverte, spettacolare, ma ripeto che è solida. E’ una squadra SOLIDA.”