Pellegatti torna al mercato estivo: «Tare aveva chiuso per Hojlund, poi però si è successo questo…»

Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha svelato un retroscena che ci riporta al calciomercato estivo: le sue parole

Il calciomercato e la gestione societaria del Milan continuano a far discutere, specialmente in una fase cruciale per la programmazione della prossima stagione. Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale Youtube, ha analizzato con la consueta schiettezza l’operato del Direttore Sportivo Igli Tare, evidenziando luci e ombre di un’annata complessa e segnata da alcuni rimpianti sul fronte delle trattative.

Pellegatti svela il retroscena su Tare e Hojlund

«L’operato di Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso. E si parte male così. Per me Tare ha iniziato a lavorare a fine maggio, poi è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l’operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli. Poi ha preso Nkunku ma non è un centravanti e non ha funzionato. E’ rimandato Tare. Queste settimane sono fondamentali per costruire il Milan del futuro. O a Tare fai fare il ds e su suggerimento di Allegri va a prendere i giocatori…».