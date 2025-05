Pellegatti parla del rinnovo di Mike Maignan: le sue dichiarazioni! Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così del rinnovo di Mike Maignan, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Ma che cosa stanno aspettando a rinnovare il contratto di uno dei portieri più forti al mondo? Da quello che mi avevano detto, Furlani avrebbe dovuto parlare del rinnovo di Maignan nell’incontro che ha avuto con Gerry Cardinale, ma poi l’entourage di Mike non ha saputo più nulla. Sembrava fosse stato trovato un accordo per un ingaggio da 5 milioni, poi improvvisamente abbiamo letto 4 e mezzo perchè quest’anno ha commesso qualche errore di troppo. Bene, allora dato che nelle ultime partite è sempre stato il migliore in campo e ha portato punti al Milan ora gliene diamo 5 e mezzo. Non pensiamo nemmeno un minuto di perdere Mike Maignan. E’ uno dei portieri più forti al mondo, è il capitano, è un leader, è sottopagato se andate a vedere gli stipendi dei portieri bravi. Quindi il contratto di Maignan non si deve fare oggi, si doveva fare ieri».