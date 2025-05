Pellegatti amareggiato: «Qualcuno verrà cacciato o si dimetterà? Spero di non rivedere mai più questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Con un video Instagram, Carlo Pellegatti non le ha mandate a dire sulla retrocessione avvenuta ieri di Milan Futuro, maturata dopo la sconfitta contro la SPAL.

PAROLE – «Qualcuno si dimetterà, qualcuno verrà cacciato? Io non lo so. So che quest’anno abbiamo visto tante di quelle cose che non abbiamo visto in tanti anni e non rivedremo, mi auguro, nei prossimi anni. Il Milan in Serie D, incredibile».