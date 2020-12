Pellegatti: «Non vedo bene Krunic, su Riqui Puig del Barcellona…»

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro di Krunic e di Riqui Puig

«Io non vedo molto Krunic in un centrocampo a due. C’è un giocatore che secondo me potrebbe essere molto utile al Diavolo: Riqui Puig. Con Koeman è finito un po’ nelle retrovie e piano piano è scomparso. Finora ha giocato pochissimo ed è uscito dal progetto blaugrana.

Visto che il caos societario che c’è al Barcellona, non è facile trattare con il club spagnolo. Non so se punterà su di lui, ma secondo me Puig è un profilo che sarebbe molto interessante per i rossoneri. Sarebbe una bella opportunità per il Milan. Per me sarebbe un perfetto vice Bennacer».