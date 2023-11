Pellegatti: «Pioli ha creato confusione. Ibra? Non sono sicuro lo vogliano i giocatori». Tutte le parole del giornalista

Intervistato ai microfoni di Pressing, Carlo Pellegatti si esprime così sui rossoneri e sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan

PAROLE – «C’è un po’ troppa preoccupazione sul Milan. Mi preoccupa la formazione che ha schierato Pioli, ha creato confusione con questo 3-4-3. Non condivido la scelta di mettere Jovic, non è un cavallo da corsa. Mettere Giroud a destra è stata una decisione che mi fa un pochino paura. Ibrahimovic? Lo vuole Cardinale, già da quest’estate, non sono sicuro lo vogliano giocatori, allenatori e management. I prossimi giorni saranno importanti perché arriva Cardinale. Si dice che fortuna l’Inter perché ha gli italiani: mi sembra di aver letto Cambiaso 25 milioni, Baldanza 20, Frattesi costato 30-35… Se Baldanzi costa come Pulisic, io prendo Pulisic».