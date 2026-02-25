Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti duro: «Il gol di Troilo contro il Milan era da annullare, la sala Var decide. Voglio vedere il prossimo…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

30 minuti ago

on

By

Carlo Pellegatti

Pellegatti duro nei confronti della gestione abitrale in Milan Parma. Il giornalista di fede rossonera, su YouTube, ha parlato del ruolo del Var

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la controversa decisione presa durante Milan-Parma riguardo la convalida del gol di Troilo, dopo aver ascoltato gli audio rivelati durante la trasmissione Open Var. Pellegatti ha sollevato dubbi sulla gestione della partita e criticato l’intervento del VAR.

CRITICHE AL GOL DI TROILO – «È incredibile! Tutti gli ex arbitri interpellati hanno detto all’unanimità che il gol era da annullare. Da adesso bisognerà dire prima chi c’è in sala VAR e poi il resto, perché decide il VAR. Se l’arbitro è il più bravo del mondo, o il contrario, allora decide il VAR. Signori non va bene così! Non è possibile, l’arbitro già non doveva essere richiamato e in più il VAR alla fine decide lui».

DUBBI SULLA GESTIONE DELLA PARTITA – «Voglio vedere il prossimo blocco che faranno sul portiere se lo annullano. Devono spiegarci chi comanda, chi dirige la partita, se sono uno, se sono tre o se sono cinque. Chissà il Milan come l’ha presa».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Kean Kean
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Si punta a un nuovo attaccante. Sul taccuino il nome di Kean ma non solo…

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×