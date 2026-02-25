Pellegatti duro: «Il gol di Troilo contro il Milan era da annullare, la sala Var decide. Voglio vedere il prossimo…»

Pellegatti duro nei confronti della gestione abitrale in Milan Parma. Il giornalista di fede rossonera, su YouTube, ha parlato del ruolo del Var

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la controversa decisione presa durante Milan-Parma riguardo la convalida del gol di Troilo, dopo aver ascoltato gli audio rivelati durante la trasmissione Open Var. Pellegatti ha sollevato dubbi sulla gestione della partita e criticato l’intervento del VAR.

CRITICHE AL GOL DI TROILO – «È incredibile! Tutti gli ex arbitri interpellati hanno detto all’unanimità che il gol era da annullare. Da adesso bisognerà dire prima chi c’è in sala VAR e poi il resto, perché decide il VAR. Se l’arbitro è il più bravo del mondo, o il contrario, allora decide il VAR. Signori non va bene così! Non è possibile, l’arbitro già non doveva essere richiamato e in più il VAR alla fine decide lui».

DUBBI SULLA GESTIONE DELLA PARTITA – «Voglio vedere il prossimo blocco che faranno sul portiere se lo annullano. Devono spiegarci chi comanda, chi dirige la partita, se sono uno, se sono tre o se sono cinque. Chissà il Milan come l’ha presa».

