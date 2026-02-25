Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti sul futuro di Allegri: «Non ha nessun dubbio! Ecco cosa accadrà la prossima estate»

Published

2 ore ago

on

By

pellegatti

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha rassicurato sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan

Il clima in casa Milan si fa rovente non solo per i risultati sul campo, ma anche per le indiscrezioni sul futuro della panchina. In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato i clamorosi scenari svelati da Michele Criscitiello di Sportitalia, secondo cui il rapporto tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera sarebbe ai minimi storici, con un possibile addio a fine stagione.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Criscitiello dice ‘Ma siamo sicuri che Allegri non sia un po’ stanco della situazione societaria e decida di andare via?’. Io con Allegri parlo, ci conosciamo da 15 anni e parliamo spesso dei nostri cavalli, del Milan. Ebbene quando ho parlato l’ultima volta non mi sembrava certamente che avesse dubbi sul suo futuro. Quali siano i desideri del Milan sono i desideri di Allegri che già pensa ad un altro attaccante, ad un difensore, a un centrocampista, ha le idee chiare sul suo futuro perchè vuole costruire insieme a Tare il Milan del prossimo anno. Ma certamente Allegri non ha gradito lo scorso gennaio, quando gli si chiedeva un difensore e gli è arrivato un attaccante. Attenzione, perchè secondo me l’intenzione di Allegri dopo questa stagione, che vuole conquistare la Champions League, è quell di costruire qualcosa per il futuro».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Tare e la lista dei profili per trovare il nuovo attaccante rossonero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×