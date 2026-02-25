HANNO DETTO
Pellegatti sul futuro di Allegri: «Non ha nessun dubbio! Ecco cosa accadrà la prossima estate»
Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha rassicurato sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan
Il clima in casa Milan si fa rovente non solo per i risultati sul campo, ma anche per le indiscrezioni sul futuro della panchina. In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato i clamorosi scenari svelati da Michele Criscitiello di Sportitalia, secondo cui il rapporto tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera sarebbe ai minimi storici, con un possibile addio a fine stagione.
PAROLE – «Criscitiello dice ‘Ma siamo sicuri che Allegri non sia un po’ stanco della situazione societaria e decida di andare via?’. Io con Allegri parlo, ci conosciamo da 15 anni e parliamo spesso dei nostri cavalli, del Milan. Ebbene quando ho parlato l’ultima volta non mi sembrava certamente che avesse dubbi sul suo futuro. Quali siano i desideri del Milan sono i desideri di Allegri che già pensa ad un altro attaccante, ad un difensore, a un centrocampista, ha le idee chiare sul suo futuro perchè vuole costruire insieme a Tare il Milan del prossimo anno. Ma certamente Allegri non ha gradito lo scorso gennaio, quando gli si chiedeva un difensore e gli è arrivato un attaccante. Attenzione, perchè secondo me l’intenzione di Allegri dopo questa stagione, che vuole conquistare la Champions League, è quell di costruire qualcosa per il futuro».