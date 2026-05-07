Pellegatti svela i dettagli del retroscena: «Incontro con l’agente di Lewandowski. Emerso anche il futuro di Nkunku e l’idea che porta ad Alaba»

Pellegatti svela i dettagli del summit di mercato a Milano: sul tavolo anche i profili di Alaba e del fuoriclasse polacco, ma le cifre frenano i rossoneri

Il mercato del Milan entra nel vivo con incontri strategici che potrebbero ridisegnare il volto della squadra. Attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha rivelato i dettagli di un vertice avvenuto a Milano tra il potente agente Pini Zahavi e il direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il colloquio ha toccato diversi nomi di spessore internazionale, confermando l’iperattivismo del club per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: «Ieri Pino Zahavi è stato a Milano ed ha parlato anche con i dirigenti della Juventus. Pino Zahavi è l’agente di Nkunku, ha parlato con Igli Tare ovviamente dell’attaccante francese, vediamo quali saranno le richieste di Tare per Nkunku».

Oltre alla situazione del francese, nel corso dell’incontro sono emersi altri profili suggestivi per la difesa e l’attacco: «Un altro tema emerso è stato Alaba, giocatore austriaco in forza al Real Madrid ma in scadenza, 33 anni difensore centrale. Probabilmente hanno parlato anche di Alaba». L’esperto difensore rappresenterebbe un innesto di enorme esperienza internazionale, anche se l’ostacolo principale rimane legato alle richieste economiche e alla concorrenza di altri top club europei.

Il nodo Lewandowski: le pretese economiche allontanano il colpo

Il nome che ha acceso maggiormente la curiosità dei tifosi è però quello di Robert Lewandowski. Pellegatti ha fatto chiarezza sulla fattibilità dell’operazione, evidenziando come i parametri economici siano attualmente fuori portata per i rossoneri: «Ma il tema centrale è stato Lewandowski. Lewandowski a me hanno già detto di no per il costo e adesso sappiamo quali sono le pretese. Ecco, il retroscena di Lewandowski è che vuole giocare, venire in una squadra dove giochi da titolare, abbia delle, ovviamente non garanzie assolute, ma che l’allenatore lo consideri un titolare».

La distanza tra domanda e offerta appare incolmabile a causa dell’ingaggio richiesto dal polacco: «Quello che conta è che vuole 7/8 milioni di euro di ingaggio, quindi escludiamo il Milan. Forse Tare voleva sondare e, da quello che mi dicono i colleghi di Torino, sembra che anche la Juve abbia detto no. 7-8 milioni di euro per un giocatore dell’età di Lewandowski non è possibile concederli. Quindi possiamo dire che Lewandowski è più lontano da Milan e da Juventus». Nonostante il fascino dell’operazione, la politica salariale del club sembra sbarrare la strada all’arrivo del centravanti ex Barcellona.