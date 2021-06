Pellegatti: «Il Milan è costretto a rinnovare Kessié, ecco il motivo»

Pellegatti non ha dubbi: il rinnovo di Kessié sarà la cartina di tornasole sugli obiettivi del fondo Elliott

Carlo Pellegatti, dal proprio canale Youtube, ha parlato del rinnovo di Kessié e dell’importanza che avrebbe il suo prolungamento:

«C’è stato il famoso colloquio tra il Milan e l’agente di Kessie, colloquio che però si è concluso con un nulla di fatto: i rossoneri avrebbe offerto circa 3,5 milioni di euro stagione, una cifra piuttosto lontana da quella chiesta dal procuratore del centrocampista ivoriano. L’agente di Kessie è stato molto chiaro con i dirigenti milanisti: non vogliamo perdere troppo tempo, la nostra richiesta la conoscete bene (si parla di 5-6 milioni), quando avrete deciso di venirci incontro chiamateci, altrimenti non chiamateci. Adesso il Milan deve riuscire a stappare uno sconticino a Kessie. Il club rossonero ora è davanti ad un bivio: o ripercorrere la strada tortuosa intrapresa con Donnarumma e Calhanoglu, e quindi attendere di chiudere la trattativa, oppure accontentare le richieste di Kessie e del suo entourage. Questa è la situazione, ora toccherà alla proprietà e alla dirigenza prendere una decisione. A mio avviso il Milan non mi sembra avere grandi vie d’uscita dopo gli addii di Gigio e Calhanoglu. Perdere Kessie sarebbe un grave danno non solo tecnico, ma anche d’immagine per Elliott. Il fondo sta riscuotendo l’approvazione in tutte le sue azioni. Kessie diventa una nuova cartina tornasole sulle ambizioni del club di via Aldo Rossi».