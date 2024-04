Fonseca Milan, il portoghese si allontana dai rossoneri? Un top club gli ha fatto una promessa. Ultime

Fonseca-Milan, il tecnico portoghese potrebbe allontanarsi quasi definitivamente dal club rossonero: Marsiglia in pressing

Come riportato dall’Equipe, il profilo di Paulo Fonseca potrebbe definitivamente allontanarsi dalla panchina del Milan per la prossima stagione.

Il tecnico portoghese, che è presente nella lista del club rossonero come possibile erede di Stefano Pioli, è finito nel mirino del Marsiglia col presidente Longoria che per convincerlo sarebbe pronto addirittura a raddoppiargli lo stipendio che l’ex Roma percepisce al Lille. Le alternative per il club francese sarebbero Italiano e Thiago Motta.