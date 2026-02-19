Pellegatti difende Allegri: «Si può dire quello che si vuole sul suo gioco, ma senza loro è dura battere chiunque. Ecco cosa gli serve»

Pellegatti difende Allegri. Le parole del giornatalista di fede rossonera in merito alle difficoltà del Milan relative al reparto offensive

Intervenuto su Instagram dopo il pareggio contro il Como, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato le difficoltà del Milan nel corso dell’ultimo incontro, ribadendo l’importanza di avere a disposizione i titolari per esprimere al meglio il gioco.

LE DIFFICOLTÀ DEL MILAN – «Si può dire quello che si vuole sul gioco di Allegri, sulle difficoltà nel tirare in porta, sul gioco regredito rispetto a Bologna dopo la gara con il Pisa, ma per il Milan senza Rabiot, Pulisic, Saelemaekers, senza il miglior Leao, che gioca al 50%, è dura battere qualsiasi avversario. Inutile arrampicarsi sul gioco di Allegri. Bisogna dargli i titolari».

L’IMPORTANZA DI PULISIC – «Io credo che Pulisic faccia la differenza lì davanti: con lui si vede più pericolosità. Il problema è che ha 15 minuti di autonomia».

RIMPIANTI E PROSPETTIVE – «Chiaro che rimaniamo male, perché speravamo di andare a -5 dall’Inter, ma siamo a -7. Il problema è aver perso punti prima. L’importante ora è tentare di vincere contro Parma e Cremonese. Cerchiamo di non deprimerci per questo pareggio, perché è prezioso: non si possono regalare i campioni agli avversari».

