Pellegatti: «Mi aspetto un Milan tonico, su Atalanta Inter...»

Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati, ha detto la sua sul Milan in vista della sfida alla Spezia. Le parole:

MILAN SPEZIA – «Quando il Milan gioca male, gioca veramente male. Quell’ora con il Genoa avremmo rischiato di farla con lo Spezia magari. Invece, così, credo che vedremo una squadra tonica. Se vuoi rivaleggiare con l’Inter devi sbagliare veramente poco»

DOMANDA IN CONFERENZA – «Oggi volevo fare una domanda a Pioli sul personaggio che risolve i problemi in Pulp Fiction, Mr. Wolf. Purtroppo con le macchine e la tecnologia non ho potuto farla. La cosa più bella della conferenza, cioè la mia domanda, è saltata (ride)»

ATALANTA INTER – «AtalantaInter? A logica spero che l’Inter venga fermata. Per il Milan il risultato migliore non credo sia il pari. Psicologicamente sarebbe importante che i cugini vengano fermati»

MERCATO – «A me hanno detto Bailly ci piace, ma non c’è nulla per adesso, Botman ci piace ma non si può fare’. Secondo me non hanno ancora scelto la tipologia di giocatore, il Milan prenderà il difensore l’ultima settimana. Non me lo invento, parlo e me lo dicono»

KALULU – «Kalulu sta facendo il piccolo Tomori. E’ cresciuto tantissimo, come Saelemaekers. Come personalità e freddezza giocherebbe la finale di ChampionsLeague allo stesso modo dell’amichevole in Serie C. Ha sbagliato solo una palla contro la Roma»