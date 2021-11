Pellegatti: «Battere l’Inter per la classifica non per la supremazia»

Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio Rossonera, ha parlato del clima che si vive in questi giorni verso il derby di Milano. Le sue parole

Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio Rossonera nel suo programma Pelle Rossonera, ha parlato tra le altre cose anche del clima che si sta vivendo in questi giorni verso il derby di Milano. Ecco che cosa ha svelato il noto giornalista rossonero:

«Non voglio snobbare il derby, ma sinceramente spero che il Milan vinca per i punti pesanti che servono alla classifica. A me sinceramente le partite passate contro l’Inter a giocarsi un sesto o settimo posto o un quarto quinto posto, non mi hanno particolarmente preso più di tanto. Questo perché a me della supremazia cittadina non interessa: se dovessero dirmi di perdere 62 derby di fila ma vincere un anno si e un anno no, firmo subito. Derby partita della verità? Mi sembra che di sfide della verità il Milan ne ha già giocate parecchie. Se i rossoneri sono quelli di Bergamo o comunque quelli che stiamo vedendo in campionato, non ho paura di nessuno».

