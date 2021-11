Milan Inter: effetto San Siro, Pioli a caccia di record e Ibra della gloria

Domenica il Milan sfida l’Inter a San Siro sotto una cornice di più di 55 mila spettatori. Pioli a caccia di record, Ibra della gloria

Il Milan non trema in trasferta, figuriamoci in casa. Lo stadio riflette tutta la passione e l’entusiasmo del momento. I tifosi garantiscono una spinta in più, altro che porte chiuse e squadra più libera dalle pressioni. Ha vinto le ultime cinque partite interne di campionato, e un altro primato è dietro l’angolo.

Pioli potrebbe diventare il primo allenatore ad arrivare a sei di fila nella competizione dai tempi di Massimiliano Allegri, otto. San Siro nel derby sarà lo stadio di casa e dopo la delusione con il Porto i giocatori hanno promesso una gioia. Una vittoria vorrebbe dire portarsi a più 10 sull’Inter.

Contro i nerazzurri ci sarà Zlatan Ibrahimovic. A quarant’anni è conservato con cura: la società ha aggiunto al reparto i gol di Giroud, così Pioli evita allo svedese rischi di usura: l’anno scorso, di questi tempi, Zlatan arrivava da 4 partite da titolare in campionato, tra metà ottobre e l’8 novembre, a cui sommarne altre 3 dall’inizio in Europa League tra il 22 ottobre e 5 novembre. Il fisico ne era uscito logorato: a fine novembre si era fermato per un guaio muscolare. Sarà carico e riposato, nel fisico e nella testa: la gestione, in piena collaborazione con lo staff, gli permette di poter scegliere in quali partite rifiatare e in quali provare a incidere. Il derby appartiene al secondo gruppo. E contro l’Inter, da milanista, Ibra è una sentenza: 8 partite, 8 gol. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.