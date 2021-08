Carlo Pellegatti: «Ora vi svelo chi sarà il prossimo acquisto del Milan»

Carlo Pellegatti ha rilasciato una dichiarazione sul proprio canale Youtube. Il noto giornalista svela chi sarà il prossimo colpo di mercato

Proprio questa mattina il noto giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato una dichiarazione tramite un video pubblicato sul proprio canale Youtube, svelando chi sarà il prossimo colpo di mercato in casa Milan:

«Il prossimo acquisto del Milan sarà Bakayoko. Ho sempre detto e ho sempre pensato, perché così mi avevano detto, che sarebbe stato l’eventuale ultimo acquisto degli ultimi giorni, invece qualcosa è cambiato, perché nel calciomercato si cambia. In questo momento i dirigenti stanno parlando con il Chelsea e hanno trovato un terreno molto fertile per poter chiudere la trattativa. Non è possibile fare il prestito perché il giocatore è in scadenza il prossimo anno, dunque bisogna trovare una formula perché arrivi subito, ma non è questo il problema che preoccupa il Milan adesso. Con Bakayoko, Tonali, Kessie e Bennacer, i rossoneri avranno uno dei reparti più forti che ci siano in Italia e in Europa. Questo è quello che pensano anche a Casa Milan. Bakayoko è sempre piaciuto anche alla proprietà»