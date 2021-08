Pellegatti: «Vi dico come stanno le cose su Adli e Bakayoko»

Pellegatti ha spiegato come secondo lui al Milan potrà arrivare solo uno tra Bakayoko e il giovane Adli: le sue parole

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha analizzato le situazione Adli e Bakayoko:

«Ieri sera è aumentata leggermente la confusione. Si parla di Bakayoko insieme ad Adli. Tentiamo di capire insieme la situazione. La situazione può cambiare, il mercato non da nulla di sicuro. Su Bakayoko mi è sempre stato detto di non lasciarlo a parte, ma che sarebbe stato l’acquisto delle ultime ore di mercato. Qualcuno parla di arrivo nei prossimi giorni, può darsi, ma mi sorprenderebbe. Anche perché a me è stato indicato terzino, mediano, trequartista e magari giovane bomber. A me di avere due mediani e di spacciare Adli come trequartista, anche no. Adli ha tante qualità, ma lo scatto, l’idea, l’assist negli ultimi 16 metri non sono sue caratteristiche. Se il Milan prende Adli, non credo prenda Bakayoko. Se invece prende Bakayoko, non credo possa andare su Adli. La vedo un po’ complicata, il Milan non fa collezione di giocatori. Stiamo parlando di tanti giocatori stranieri, ma signori c’è una lista UEFA. Se sono tutti stranieri, qualcuno rimarrà fuori perché 4 devono essere almeno italiani e anche questo va tenuto in considerazione».