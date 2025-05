Pellegatti su Allegri: «E’ il nuovo allenatore del Milan». Il retroscena sulla firma

Pellegatti sul proprio canale YouTube ha parlato della firma di mister Massimiliano Allegri. Sul tecnico toscano il giornalista ha svelato un retroscena

Anche Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è unito all’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Il Diavolo si è mosso in anticipo per evitare inserimenti di altri club di Serie A come Napoli e Inter.

LE PAROLE DI PELLEGATTI SU YOUTUBE: «Allegri è il nuovo allenatore del Milan! La firma questa mattina».