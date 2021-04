Pelé: «Maradona? Scherzavamo sempre su una cosa»

Pelé, leggenda del calcio mondiale, ha ricordato Diego Armando Maradona durante un collegamento con la trasmissione tv Che tempo che fa

«Ci incontravamo, anche se non avevamo un’amicizia intima. Scherzavamo sul fatto di chi fosse migliore, io gli dicevo sempre “Io segno in ogni modo, tu no”. Per Dio, noi siamo tutti uguali».