Pedullà attacca Mancini: «Ha massacrato il movimento»

Alfredo Pedullà accusa duramente il ct Roberto Mancini: la critica dopo le scelte per le convocazioni

Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha aspramente criticato le scelte del ct della Nazionale Roberto Mancini.

L’ANALISI – «E’ giusto che chiami gli argentini perchè per lui le regole non esistono e sto facendo cronaca. Il 28 febbraio 2001 Roberto Mancini è il vice allenatore della Lazio e non ha il patentino. La Fiorentina lo chiama al posto di Terim e c’è una sollevazione popolare anche dell’asso allenatori che si ribella dinanzi alla possibilità che possa allenare senza patentino. Lui è stato il primo a beneficiare di una cosa che ha massacrato l’intero movimento».