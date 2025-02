Pedullà commenta duramente la sconfitta del Milan in Champions League

Condividi via email

Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà dopo la sconfitta del Milan contro il Feyenoord

Ha parlato così ai microfoni di Sportitalia, duro il suo commento.

PAROLE – “Il Milan non è sceso mai in campo, ha giocato con sufficienza e superficialità. Ti sei presentato con l’abito giusto ma senza le scarpe. Il Feyenoord ha meritato ma ci sono molti punti di domanda inquietanti per la squadra di Conceicao”.